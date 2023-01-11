Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 4 sularında Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde maalesef can kaybıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmıştır ve olayın detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.