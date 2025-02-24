Doğuştan yürüme engelli olan Gördesli Osman Çolak anne ve babasıyla birlikte tekerlekli sandalyesiyle Umre ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Manisa’nın Gördes ilçesinden 68 yaşındaki Annesi Zehra ve 71 yaşındaki Babası Nuri Çolak ile birlikte umre ibadeti için kutsal topraklara giden doğuştan yürüme engelli 39 yaşındaki Osman Çolak, en büyük hayali olan Kabe’yi görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gördes’ten 40 kişilik kafile ile umre ibadeti için yürüme engeline rağmen anne ve babası ile Mekke’ye giden Osman Çolak, 17 gün Mekke’de bulundu. Bu süre zarfında tekerlekli sandalye ile 3 kere umre yapan Çolak, Müslümanlarca kıble kabul edilen Kabe’yi görebilmenin mutluluğunu yaşadı. İnsanın ömründe bir defa olsun umre yapmasının sünnet olduğunu dile getiren Çolak, "Allah’ın evi olan Kabe’yi görmeyi çok istiyordum. Çok şükür bana nasip oldu. Tekerlekli sandalye ile 3 kere umre yaptım. Bana destek olan anne ve babama çok teşekkür ediyorum. Orası çok güzel. Allah herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.