Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda, tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, yolcular ise raylarda yürüdü.

Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız, tramvay kazası sonrasında açıklamalarda bulundu Beyoğlu Belediye Başkan Haydar Ali Yıldız, tramvay kazası sonrasında açıklamalarda bulundu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda, tramvayın raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksarken, yolcular ise raylarda yürüdü.

Olay, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Kabataş İstasyonu mevkiinde raydan çıkarak direğe çarptı. Tramvayın camlarının paramparça olduğu kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" açıklamasına yer verdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksayınca yolcular raylarda yürüdü.

Tramvay kazasını gören Haydar Karaman, “Tramvay, raydan çıktı. Direkten önce raydan çıktı. Camlar patladı. 4 yaralı var. Genç bir bayan düştü. Bundan dolayı durumu ağır, birisinin ise eli kesik” dedi.