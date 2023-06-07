İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Mahallesi Ceviz Ağacı Sokak ve Yasemin Sokak’ta yapılacak asfalt çalışması öncesi pmt serimi gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede belediye ekipleri, 450 metre uzunluğundaki Kabaoğlu Mahallesi Ceviz Ağacı Sokak ve Yasemin Sokak’ta bin ton pmt malzeme kullanarak bölgeyi asfalta hazırladı. Kabaoğlu Mahallesi Ceviz Ağacı Sokak ve Yasemin Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirecek olan İzmit Belediyesi ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşlara konforlu yollar kazandıracak.