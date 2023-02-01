TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Erzurum’da gelerek Aras EDAŞ dağıtım şirketlerinin toplu iş sözleşmeleri ve DSİ, TEDAŞ, TİAŞ, EYÜAŞ ve İlbank toplu sözleşmeleri dolayısıyla sendika temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Erzurum’da gelerek Aras EDAŞ dağıtım şirketlerinin toplu iş sözleşmeleri ve DSİ, TEDAŞ, TİAŞ, EYÜAŞ ve İlbank toplu sözleşmeleri dolayısıyla sendika temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

TES-İŞ Genel başkanı İrfan Kabaloğlu yaptığı açıklamada “Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz 12. Olağan Genel Kurulumuzun ardından bölgelerdeki üyelerimiz ve temsilcilerimizle toplantılar düzenlemeye, örgütlü olduğumuz kamu işyerlerinin Genel Müdürleri ve işverenlerimizle görüşmeler yapmaya başladık. Üye ve temsilcilerimizi dinliyor, yaptığımız ziyaret ve görüşmelerde onların beklentileri doğrultusunda talep ve görüşlerimizi muhataplarımıza iletiyoruz. Bu çerçevede özellikle Kamu toplu iş sözleşmelerimiz çerçevesinde TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılıyor, kamu da çalışan TES-İŞ üyeleri de dahil olmak üzere; yaklaşık 700 bin işçiyi ve 2023-2025 arası dönemi kapsayacak Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün imzalanması için konfederasyonumuzla birlikte çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi özellikle pandemi ve daha sonrasında Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarının ardından tüm dünyada olağan dışı yüksek enflasyon yaşanıyor. Tüm dünyada sendikalar üyelerinin satın alma güçlerini ve yaşam standardını koruyabilmek amacıyla çalışıyorlar. Türkiye’de emeğiyle geçinen kesim yüksek enflasyonun etkilerini daha fazla hissediyor. Bu nedenle, işyerlerimizin pek çoğunda toplu sözleşmelerimize ek iyileştirme protokolleri imzalıyoruz. Bu süreç şu anda da devam ediyor. Biz vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sıkıntının hafifletilebilmesi ve toplu pazarlık düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için bir an evvel enflasyonun dizginlenmesi, market raflarındaki fiyatların sabitlenmesi gerektiğini söylüyoruz.

Elektrik dağıtım sektörü çalışma koşullarının ağır ve tehlikeli olduğu bir sektör. Enerji işkolunda grev hakkının olmaması ve Yüksek Hakem Kurulunun bizim sözleşmelerimizi grev hakkı olan işkollarıyla eşdeğer tutuyor olması bu sektörde ücretlerin baskılanmasına neden oluyor. Özellikle grev yasağı olan işkollarında Yüksek Hakem Kurulunun yapısı ve aldığı kararlar üyelerden gelen daha yüksek taleplere rağmen sendikaları toplu iş sözleşmelerini masada bitirmeye zorluyor. Kamu hizmeti veren dağıtım sektöründe ücretler sektöre yakışmıyor. Yüksek Hakem Kurulunun yapısının değişmesi gerekiyor. Yetkililere ilettikten sonra bu konuda verdiğimiz mücadeleyi daha ileri düzeylerde devam ettireceğiz. Bu noktada EPDK ve şirketlerin de sorumlulukları bulunuyor. Hükümetimizden ve bakanlıklarımızdan bu soruna çözüm getirmelerini bekliyoruz.

Göreve geldiğimiz Kasım 2022’den bu yana yaptığımız resmi ziyaretler kapsamında Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin, Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile makamlarında, Tarım Bakanımız Vahit Kirişçi’yle ise TÜRK-İŞ Genel Merkezinde görüşmeler yaptık. 30.01.2023 tarihinde TBMM’ye gelen EYT düzenlemesi, geçtiğimiz yıl asgari ücretin vergi dışı bırakılması, sözleşmelilere kadro verilmesi konularında kendileri aracılığıyla Hükümete teşekkürlerimizi ilettik.

Ayrıca; EYT düzenlemesinin TBMM’ne gelmesi vesilesiyle yapılan açıklamada taşerondan kadroya alınan işçilerin emekliliğe hak kazanmaları durumunda zorunlu olarak emekli edilmeleri yönündeki düzenlemenin kaldırılacağı, emeklilik kararının tercihe bağlı olacağı ifade edildi. Her platformda dile getirdiğimiz önemli taleplerimizden birisine çözüm getiren bu açıklamayı da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

DSİ, TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, İLBANK ve T.C. Enerji Bakanlığında çalışan üyelerimizin toplu iş sözleşmeleri, bu kurumlarda taşeron veya geçici çalışan üyelerimizin daimi işçi kadrolarına alınması konusundaki taleplerimizi kendilerine bir kez daha ilettik. Yaptığımız görüşmelerin ve TÜRK-İŞ çatısı altında bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda önümüzdeki günlerde kadro meselesinin çözüme kavuşturulmak üzere TBMM’ne gelmesini bekliyoruz. Bunun yanında; 696 Sayılı KHK ile kadroya alınan üyelerimizin ücret ve ücrete bağlı ödemelerinin emsal ünvan ve kıdemdeki işçilerle eşitlenmesi, pozisyon değişikliği, tayin hakkı ve yevmiye intibakının yapılması gibi sendikamızın gündeminde çok önemli meseleler var. Bu konudaki taleplerimizi hükümete detaylı bir şekilde anlatma olanağı bulduk.

MAPEG, TENMAK ve Nükleer Enerji çalışanlarının tip sözleşmeye değil, Enerji Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmelerini istiyoruz. Enerji Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e ve Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e ilgili bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde üzerinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu konuyu dile getirdik. Gelir vergisi dilimleri arasındaki matrahın artırılması yönünde düzenleme yapılması, asgari ücret artışı sonrası kıdem ve pozisyonlar arasında yevmiye farkı kalmaması nedeniyle kamu toplu iş sözleşmelerinde skala ayarlaması yapılması, özel sektörde çalışan üyelerimizin banka promosyonu alması konularında taleplerimizi kendilerine ifade ettik.

Bizim için çok önemli bir başka konu da işkolumuzun çok zor ve tehlikeli bir işkolu olması ve bu nedenle üyelerimizin belli bir yaştan sonra çalışamaz duruma gelmeleridir. Dolayısıyla, enerji işkolunda çalışan tüm işçilerin 5510 Sayılı yasada yer alan, mesleğin zorluğuna bağlı yıpranma sebebiyle emeklilik yaşının aşağı çekilmesini sağlayan fiili hizmet düzenlemesi kapsamına alınması talebimiz ile ilgili de Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e dosya sunduk.

Yemek ücretlerinde vergi istisnası 110 TL+KDV olmuş iken hala 30-60 TL arası yemek parası veren şirketler bulunuyor. Bunun adil olmadığı ve piyasa gerçeklerinden uzak olduğu ortadır. Yemek ücretlerini artırmak üzere şirketlerle görüşmelerimiz ve uzlaşma sağladıklarımızla imza süreçlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki dönemde üyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte sendikal mücadelemize kararlılıkla devam edecek ve yerine getirilinceye kadar tüm taleplerimizin yakın takipçisi olacağız” dedi.