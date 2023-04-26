AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Türkiye’yi gelecekte dünyanın ilk 3 ülkesi arasına sokacak, siz değerli genç kardeşlerimin rekabet edecek, dünyada ‘Türkiye var, biz de varız, Türkiye’nin gençleri de var, Türk gençleri de var’ demeniz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye’ programı çerçevesinde düzenlenen yemek organizasyonunda Pendik’te gençlerle buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katılım sağladığı etkinlik Pencr Hayaltepe Sosyal Tesisi’nde gerçekleşti. Çok sayıda gencin yaşıtları ile bir araya geldiği etkinlikte Kabaktepe gençlere seslendi.

“Bu hizmet kervanının, bu adımların atılması ve durdurulmaması en büyük gayretimiz olarak sürecektir”

Kabaktepe, “Gençlere selam olsun, Pendik’in, İstanbul’un, Türkiye’nin geleceğine selam olsun. İnsan hayatında her zaman önemli noktalar ve anlar vardır. Bizlerin vazifesi ve görevi, Türkiye’yi sizin yaşayacağınız, gerekli yerlerde ve görevlerde sorumluluk alacağınız dönemlere hazır hale getirmek, rekabet edebilir bir ülke yapabilmektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Keşke Türkiye’de de böyle bir çalışma olsa, keşke İstanbul’da da böyle bir eser olsa, keşke Pendik’te de böyle güzel bir hizmet olsa’ dediğiniz, akla gelen ne varsa yaptık. Şimdi siz gençler kendi uçağını, kendi SİHA’sını yapıyor. Başkası havaalanlarını, metroları, ulaşım altyapısını konuşur; bizler senelerdir bunu hep beraber kullanıyoruz. Türkiye’yi gelecekte dünyanın ilk 3 ülkesi arasına sokacak, siz değerli genç kardeşlerimin rekabet edecek, dünyada ‘Türkiye var, biz de varız, Türkiye’nin gençleri de var, Türk gençleri de var’ demeniz için tüm gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu hizmet kervanının, bu adımların atılması ve durdurulmaması en büyük gayretimiz olarak sürecektir” dedi.

"Oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz"

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan 18 yaşındaki Ahmet Seydan, “Bugün ilçe yönetimimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 18 yaşındayım. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Bu dava bitmez” dedi. Hamza Uzun ise, “Oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz. Bugün arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. Güzel bir gündü” diye konuştu. Enes Yılmaz, “Bugün eğlendik, başkanlarımızla oturduk. Güzel hoşsohbet oldu. Oyumu tabii ki Reis’e vereceğim. 14 Mayıs’ta konvoydayız” dedi. Hamza Polat, “Bugün başkanımızı karşıladık, gerçekten çok güzel bir ilgi ve feraset vardı başkanımıza karşı. AK Parti teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz, bunu düzenleyenlere. Kendi ekiplerimiz ve arkadaşlarımızla, lise arkadaşlarımızla geldik buraya. İlk oyumu tabii ki Erdoğan’a vereceğim” şeklinde konuştu.