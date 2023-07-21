Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İncesu ilçesindeki yaz okullarını ziyaret etti.

İncesu Spor Salonu’nda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yaz spor okullarını ziyaret eden Ali İhsan Kabakcı, yetkililerden bilgi aldı. İncesu’daki spor okullarına katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İlçe Müdürü Alpaslan İlbağ ile birlikte çalışmaları izledi.

Yaz spor okullarına katılan çocuklarla yakından ilgilenen Ali İhsan Kabakcı, okçuluktaki hünerini de sergiledikten sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.