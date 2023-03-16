Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yapımına devam edilen Genç Ofis’te incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yakın zamanda hizmete açılacak olan Genç Ofislerde incelemelerde bulundu. Ofisin yapımı ve çalışmalarla ilgili olarak bilgiler alan Ali İhsan Kabakcı, “Genç Ofis, Bakanlık ve İl Müdürlüğü birimleri ile koordinasyonu eğitim, etkinlik, faaliyet ve projelerinin amacına uygunluğu, süreçlerinin takibi ve çıktılarının raporlanması işlerini bağlı bulunduğu gençlik merkezi takip eder. Genç Ofis Kayserimize büyük fayda sağlayacak” diye konuştu.