Anadolu Üniversitesi Halk Bilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen ‘Kabak Kemane Resitali’ dinleyicilerle buluştu.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirilen konserde Anadolu’nun birbirinden farklı eşsiz ezgileri seslendirildi. Kabak kemanede Dr. Öğr. Üyesi Veli Yöntem’in solistliğini yaptığı konserde Kadem Bastı, Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir, Serenler Zeybeği, İndim Geldim Silifke’den ve Salına Salına Suya Gidersin gibi çeşitli yörelere ait eserler icra edildi.

Resitale, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Uludağ ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Veli Yöntem katıldı.