Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı ulaşım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında Kabadüz ilçesinin 4 mahallesi daha asfaltla buluşuyor. Toplam uzunluğu 4 km olan Başköy, Akgüney, Harami ve Gümüşköy Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı ulaşım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında Kabadüz ilçesinin 4 mahallesi daha asfaltla buluşuyor. Toplam uzunluğu 4 km olan Başköy, Akgüney, Harami ve Gümüşköy Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, ulaşıma yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda vatandaşlara konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor.

4 km’lik sıcak asfalt çalışması başladı

Ordu’da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinde 4 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Altyapısı yenilenen 4 km’lik yol ağında geçtiğimiz gün başlayan çalışmalarda şu ana kadar 1 km’lik yol sıcak asfalta kavuştu. Geriye kalan bölümlerin tamamlanması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Başkan Güler’e teşekkür

Başköy Mahalle Muhtarı Halis Aktaş, çalışmaları dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

Muhtar Aktaş, “Bu yolun yapımında emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.