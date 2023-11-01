Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Kababürük Köprüsü inşaatında son aşamaya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Eski köprümüz hem yetersiz kesitte hem de kot olarak güvenlik açısından engel teşkil edecek bir noktadaydı. Yeni köprümüzü bu hususlara dikkat ederek çok güzel bir şekilde inşa ediyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tekkeköy ve Çarşamba ilçeleri arasında yaklaşık 20 mahalleyi birbirine bağlayan alternatif güzergahtaki Kababürük Köprüsü’nde tamamlanma aşamasına gelindi. DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün standartlarında inşa edilen köprünün ayak inşaatı çalışmalarının ardından yaklaşık 41,7 metre uzunluğunda 8 adet kirişler vinçler vasıtasıyla yerleştirildi. Projenin yapım aşamasında hem emniyetli olması hem ekonomik olması ve hem de estetik bir proje olmasına dikkat edildiği belirtilirken köprünün yapımının tamamlanmasının ardından bölgede önemli bir ulaşım sorununu da ortadan kaldıracağı ifade edildi.

Ulaşım ağı güç kazanıyor

Kentte daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için ara vermeden çalıştıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kababürük Köprüsü’nün tamamlanmasıyla bölgede ulaşım ağı daha da güçlenecek. Burası vatandaşlara daha verimli ve güvenli bir yolculuk imkanı sunacak. Eski köprümüz hem yetersiz kesitte hem de kot bakımından güvenlik açısından engel teşkil edecek bir noktadaydı. Yetersiz kesit nedeniyle etkili yağışlarda olumsuz durumlar yaşanabiliyordu. Bu yol Samsun’dan Çarşamba istikametine doğru karayoluna alternatif bir yol olması nedeniyle de önem arz ediyor. Yeni köprümüzü bu hususlara dikkat ederek projelendirdik ve yapımına başladık. Ekiplerimizin çalışmalarıyla köprümüzün temel yapıları tamamlandı. Kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açacağız” diye konuştu.

Kababürük Köprüsü’nün yapımının çok kısa bir süre tamamlanacağını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Salih Bayar, “Köprü imalatında son aşamaya geldik. Mevcut debiyi karşılayacak şekilde 41,70 metre uzunluğunda kirişlerimizi 2 tane vinç vasıtasıyla yerleştirdik. Ardından tabliye betonu ve BSK asfalt kaplama çalışmalarını gerçekleştireceğiz. 41,70 metre uzunluğundaki köprü inşaatımız hızla devam ediyor. Köprünün tamamlanmasıyla bu bölgedeki mahallelerin ulaşım bağlantısını daha güvenli bir şekilde sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.