Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği arasında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazilerde çiftçilerin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan kaba yem üretimi için protokol imzalandı. Protokolde konuşan Başkan Gürün, "Arazilerimizi köylümüzün hizmetine sunmak istiyoruz. Elimizdeki uygun yapıdaki tüm arazileri köylülerimiz için kullanacağız. Üreticimizin masraflarını azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği arasında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait arazilerde çiftçilerin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan kaba yem üretimi için protokol imzalandı. Protokolde konuşan Başkan Gürün, "Arazilerimizi köylümüzün hizmetine sunmak istiyoruz. Elimizdeki uygun yapıdaki tüm arazileri köylülerimiz için kullanacağız. Üreticimizin masraflarını azaltmaya çalışıyoruz" dedi.

"Arazilerimizi köylümüzün hizmetine sunacağız"

Protokol çerçevesinde, Seydikemer Koru bükü ve İzzettin Mahallelerindeki 33 bin 543 metrekare ve 21 bin 707 metrekare araziye yem bitkisi ekimi yapılacak. 55 dönümlük araziye ekimi yapılacak yem bitkisi ile süt ve süt ürünleri üretimi yapan çiftçilerin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Geldiğimiz noktada, Milas’ta başladığımız 350 dönümlük arazinin ekimini yaptık ve o bölgedeki besicilere bunları dağıttık. Burada da 55 dönümlük alanda bu çalışmayı yapacağız. Arazilerimizi köylümüzün hizmetine sunmak istiyoruz. Elimizdeki uygun yapıdaki tüm arazileri köylülerimiz için kullanacağız. Yem üretimi için arazilerimizi sizlere açıyoruz. Üreticimizin masraflarını azaltmaya çalışıyoruz. 2014 yılında toprağınızı ve hayvanınızı satmayın, direnin demiştik. Şuan çalışmalarımızı tamamladık ve kooperatifleşmeyle Muğla’da ürünümüzü en yüksek fiyatla pazarlayacağız. Sonunda Muğla’da bu birleşmeyi gerçekleştirdik. Tarımda yaptığımız çalışmalarla gençlerimizin köyüne, toprağına dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimize bedelsiz dağıtacağız"

2 bin 650 üyesi olan Fethiye-Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, "Büyükşehir Belediyemiz ile yem üretimi konusunda çalışma yaptık. Belediyeye ait araziler birliğimize tahsis edilecek. Sezonda iki ürün almayı planlıyoruz. Üreticilerimize bunları bedelsiz olarak vereceğiz. Kaba yem maliyetleri çok yükseldi. Bu proje bizler için çok önemli" dedi.