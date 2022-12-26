Ardahan’da SMA Tip-1 Hastası Kaan Efe’nin tedavisine destek olmak amacıyla Dursun Akçam Kültür Evi’nde tiyatro gösterimi düzenledi. Bi’nefes Tiyatro Topluluğunun sahne aldığı gecenin geliri, SMA hastası Kaan Efe’nin tedavisi için kullanılacak.

Ardahan’da SMA Tip-1 Hastası Kaan Efe’nin tedavisine destek olmak amacıyla Dursun Akçam Kültür Evi’nde tiyatro gösterimi düzenledi. Bi’nefes Tiyatro Topluluğunun sahne aldığı gecenin geliri, SMA hastası Kaan Efe’nin tedavisi için kullanılacak.

SMA Tip1 hastalığıyla mücadele eden 18 aylık Kaan bebeğe katkı sunmak için sahneye çıkan ekip oyunun bütün gelirini, Kaan’ın tedavisinde kullanılmak üzere yardım kampanyasına bağışladı. Damar içi enjeksiyon yoluyla tek seferde uygulanan ilacın fiyatı 2 milyon 125 bin dolar. İlaç, en pahalı SMA tedavisi olarak biliniyor. Bilişim uzmanı Mehmet Suat Işıklı’nın organize ettiği gecede Ardahanlıların verdiği destek Kaan Efe’nin tedavisi için kullanılacak.

Bi’Nefes tiyatro topluluğu yönetmeni Metin Alan, ’’SMA hastası Kaan Efe için gösterilen dayanışma örneği, Ardahan’ın toplumcu ve bir arada yaşama kültürünün en üst düzeyde olduğu kent olduğunu gösteriyor. Ekibimiz Kaan Efe’ye destek olayını duyunca hemen kabul etti. Bu güzel geceye katılım sağlayan ve destek olan Ardahanlılara çok teşekkür ederim’’ dedi.

Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Tayfun Yıldız, ’’Kaan Efe’nin rahatça nefes alması, yaşıtları gibi parklarda gülüp oynaması için ilacına kavuşmasını istiyoruz. Yaklaşık 1 yıldır devam eden yardım kampanyasına bizde Ardahan ekibi olarak dahil olduk. Kampanya çok şükür yüzde 94 seviyesine kadar ulaştı. Son yüzde %6 yı tamamlamaya çalışıyoruz. İlacını almaya çok az kaldı. Ben ve ekip arkadaşım Suat Işıklı ve Caner Timur başta olmak üzere çok sayıda gönüllü arkadaşlarımız var. Şimdiye kadar 5 bebeğimizin ilacına kavuşmasına katkı sağladık. Bi’Nefes tiyatro topluluğuna ve kampanyamıza destek olan herkese çok teşekkür ederim.’’

Bilişim uzmanı M. Suat Işıklı "Eller çoğalınca işler azalır ve herkes bütçesi kadar destek olursa bir anda büyük bir gelire ulaşmak mümkün. Bizde SMA hastalarına destek için çalışan Ardahan ekibi olarak elimizden geldiği kadar destek sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde tedavisi devlet tarafından karşılanamıyor. Ücreti çok yüksek ve yurt dışında tedavisi var. Bi’Nefes tiyatro ekibi ile görüşüp destek gecesi düzenlemeyi talep ettik. Hiçbir karşılık ve ücret beklemeden Kaan Efe için ne gerekiyorsa yapalım dediler. Bebeklerimiz için tiyatro gösterimi düzenleyip gelirini Kaan Efe’ye gönderdik. Dursun Akçam Kültür Evi’ne ve bizlere destek veren ilimizin duyarlı vatandaşlarına, esnaflarına ve memurlarına çok teşekkür ederim." dedi.