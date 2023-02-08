Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılı futbolcular Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz da katıldı. Kaan ve Jankat, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.