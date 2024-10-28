Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan sakatlığından dolayı Beşiktaş derbisinde oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan sakatlandı. Müsabakanın 49. dakikasında kendi ceza sahası içinde kendini yere bırakan Kaan’a sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekibi tarafından oyuna devam edilemeyeceği işareti yapıldıktan sonra Kaan Ayhan’ın yerine 51. dakikada Elias Jelert oyuna dahil oldu.

Öte yandan 36. dakikada sarı kart gören Kaan Ayhan cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki futbolcu, Samsunspor maçında cezasından dolayı oynamayacak.