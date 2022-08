Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, ortak çalışmalar yapmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı K9 eğitmenlerini Mersin’de ağırladı.

Bugüne kadar pek çok belediye ile ortak çalışmalar yürüten ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile de ortak çalışmaları bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, K9 köpeklerinin farklı enkazlarda, farklı ortamlarda davranışlarını ve tepkilerini kontrol etmek için eğitim düzenledi. Her 2 büyükşehir belediyesi için de verimli geçen eğitimler sonunda, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, testlerden geçmiş ve eğitilmiş 1 adet yavru Belçika Kurdu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine hediye edildi.

“Bir adet yavru K9’u İstanbul İtfaiyesi’ne hediye olarak verdik”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Alperen Tabak, “Afet Arama Şube Müdürlüğü olarak, İstanbul İtfaiyesini K9 eğitimleri için kentimize davet ettik. Bu davetin icabında da İstanbul İtfaiyesi ile köpek eğitimlerini gerçekleştirdik. Mersin itfaiyesi olarak diğer belediyelerle zaten sürekli istişare halindeyiz. Bunun akabinde İstanbul İtfaiyesini K9 Arama Kurtarma Birimi olarak davet ettik. Bu davete istinaden, köpeklerimizle beraber enkaz çalışmaları yaptık. Enkaz çalışmaları akabinde de bir adet yavru K9 eğitilmiş köpeği, İstanbul İtfaiyesine hediye olarak verdik” dedi.



“Büyükşehir’in K9’ları, iz takip ve canlı arama kurtarma konusunda eğitimli”

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında Köpekli Arama Kurtarma Birim Amirliğinde arama kurtarma köpek eğitmeni olarak görev yapan Kemal Büyükoğlu da “İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 3 personel, yaklaşık 3 günlük bir çalışma için buraya geldiler. Bizim eğitmiş olduğumuz köpeklerin farklı mekanlarda, farklı iklimlerde, farklı yerlerde çalışması çok önemli. Çünkü doğal afetlerin nerede, ne zaman, nasıl gerçekleşeceği hiç belli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte burada yaklaşık 3 günlük bir çalışma yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi buraya gelerek köpeklerini test etti, köpekleriyle birlikte çalıştık. Köpekler gerçekten çok zorlu şartlarda eğitilmiş, ciddi emek verilmiş ve bizim burada da çok zorlanmadılar. Burada yapmış olduğumuz enkaz çalışmalarında gayet başarılı bir netice elde ettik” diye konuştu.

K9’lar hakkında da bilgi veren Büyükoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesinde bulunan K9’ların 2 branşta eğitimleri mevcut. Bunlar iz takip ve canlı arama kurtarma köpekleri. Canlı arama kurtarma köpekleri genelde enkaz ve çığlarda kullandığımız köpekler. İz takip köpekleri ise kayıp şahıslara yönelik olarak kullandığımız yardımcı köpekler. Mersin Büyükşehir Belediyesinde şu anda 2 branşta eğitimli köpeklerimiz mevcut” ifadelerini kullandı.



“Köpekler 20 haftalık zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor”

Köpeklerin eğitim süreci hakkında da konuşan Büyükoğlu, “Canlı arama kurtarma köpekleri yaklaşık 20 haftalık zorlu bir eğitim sürecinden geçtiler. Tabi bu eğitim sürecinden önce çok zorlu testlere tabi tutuldular. Biz öncelikle, köpeklerin içindeki dürtüleri ön plana çıkarıyoruz. Dürtülerini kullanabilen köpekleri 20 haftalık bir eğitim programına alıyoruz. 20 haftalık eğitim programından sonra, AFAD'ın düzenlemiş olduğu görev yeterlilik sınavına katılarak, ülkemizde doğal ve doğal olmayan afetlerin Türkiye genelinde her yerde kullanabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Şehir dışı görevlerine de gittiklerini kaydeden Büyükoğlu, “Daha önce İzmir depremi ve Elazığ depreminde bulunduk ve orada köpeklerimiz ciddi işler çıkardılar. Mersin içerisinde gittiğimiz görevlerin geneli, kaybolan şahıslara yönelik oluyor. Tabi şehir dışı olaylar için de köpeklerimiz hazır durumda bekliyorlar. Bu zorlu parkurları köpekler her gün, en az bir defa eğitim alarak tamamlıyorlar” dedi.