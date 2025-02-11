Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kıvanç Çelikkalkan, özellikle yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliğinin, ciddi iç kanamalara ve beyin kanamalarına yol açabileceğine dikkat çekerek, "K vitamini, özellikle yeni doğan bebekler ve çocuklar için büyük önem taşıyan temel bir vitamindir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak hayati fonksiyonları destekleyen bu vitaminin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kıvanç Çelikkalkan, K vitamini hakkında bilinmesi gerekenleri ve eksikliğinin yol açabileceği riskleri açıkladı. Uzm. Dr. Çelikkkalkan, "K vitamini, özellikle yeni doğan bebekler ve çocuklar için büyük önem taşıyan temel bir vitamindir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayarak hayati fonksiyonları destekleyen bu vitaminin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diye konuştu.

"Eksikliği durumunda kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir"

K vitamini eksikliğinin kemik gelişimini de olumsuz etkilediğini aktaran Uzm. Dr. Çelikkalkan, "K vitamini vücutta kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin üretiminde kritik rol oynayan, yağda çözünen bir vitamindir. Eksikliği durumunda kanamaya yatkınlık artar ve özellikle yeni doğan bebeklerde hayati riskler oluşturabilir. K vitamini, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak aşırı kan kaybını önler. Özellikle yenidoğan bebeklerde K vitamini eksikliği, ciddi iç kanamalara ve beyin kanamalarına yol açabilir. Ayrıca, kemik sağlığı üzerinde de önemli etkileri vardır. Eksikliği durumunda kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir. K vitamini eksikliğinin en büyük risklerinden biri, özellikle yenidoğan bebeklerde görülen hemorajik hastalık olarak bilinen ciddi kanama bozukluğudur. Bu durum, doğumdan sonraki ilk haftalarda veya daha geç dönemlerde ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

K vitamini eksikliğinde oluşabilecek sorunlar

Uzm. Dr. Çelikkalkan, K vitamini eksikliğinde görülebilecek sorunları şu şekilde sıraladı:

"Cilt altı, mide-bağırsak ve beyin kanamaları, burun ve diş eti kanamaları, bağırsak emilim bozukluklarına bağlı vitamin eksikliği, kemik gelişiminde bozulmalar ve osteoporoz riski."

Doğumdan sonra K vitamini enjeksiyonunun yapılmasının önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Çelikkalkan, "Özellikle emzirilen bebeklerde, anne sütünde K vitamini miktarının düşük olması nedeniyle eksiklik riski daha yüksektir. Bu yüzden, doğumdan sonra bebeklere K vitamini enjeksiyonu yapılması hayati önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Yenidoğan bebeklere K vitamini takviyesi şart"

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve Türkiye’deki sağlık uzmanlarının, yenidoğan bebeklere doğumdan hemen sonra kas içi K vitamini enjeksiyonunun yapılmasını önerdiğini dile getiren Uzm. Dr. Çelikkalkan, şöyle konuştu:

"Bebeklerin bağırsaklarında doğumda yeterli K vitamini bulunmaz ve anne sütü K vitamini açısından düşük seviyededir. Bu nedenle, tüm yenidoğanlara doğum sonrası K vitamini iğnesi yapılması gerekir. Bu basit uygulama, bebeklerde kanama riskini büyük ölçüde azaltır ve hayati öneme sahiptir. Özellikle yenidoğan bebeklerde K vitamini takviyesi hayati öneme sahiptir. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli olması gerekmektedir."