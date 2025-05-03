Dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 30 Temmuz tarihinde İstanbul’da hayranları ile buluşacak.

Dünyaca ünlü müzisyen, oyuncu ve eğlence dünyasının yıldızı Justin Timberlake, 5 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’ye geliyor. Justin Timbarlake’nin Live Nation kanalı ile yaptığı açıklamaya göre, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleşecek konser, 30 Temmuz tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek ve Timberlake’in 2025 dünya turnesinin en önemli duraklarından biri olacak. Konserin biletleri Biletinial üzerinden 8 Mayıs 2025 tarihinde satışa çıkacak.

Justin Timberlake

10 Grammy, 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası ödüle sahip olan Justin Timberlake, İstanbul konserinde hayranlarına unutulmaz müzik şöleni yaşatacak. Timberlake’in efsaneleşmiş hit parçalarının yanı sıra kısa süre önce yayınladığı altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan şarkılar da sahnede yer alacak. Dinamik sahne varlığı ve büyük global takipçi kitlesiyle tanınan Timberlake’in konseri, yazın en çok beklenen müzik etkinliklerinden biri olmaya aday. Hayranlar, Timberlake’in tüm kariyerine yayılan hit şarkılarını ve son albümü Everything I Thought It Was’tan parçaları canlı olarak dinleme şansı yakalayacak. Justin Timberlake’inaltıncı stüdyo albümü, tüm dijital platformlarda yayında.

Müzik tarihine damga vurdu

Sayısız hit şarkıya imza atan Justin Timberlake’in müzik kariyeri 1995’te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. 2002’de grubun dağılmasının ardından solo kariyerine adım atan Timberlake, 2002 tarihli ilk albümü ‘Justified’ ile 7 milyon satışa ulaştı. 2006’da çıkardığı FutureSex/LoveSounds, elektronik ve deneysel sounduyla dikkat çekti. 54 milyon albüm ve 63 milyon single satışıyla global müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Timberlake, NSYNC grubunun solisti olarak da 70 milyonluk ek satış başarısı elde etti. Pop, dans ve R&B türlerinde tam 10 Grammy Ödülü sahibi olan sanatçı, ayrıca "SaturdayNight Live" programındaki performanslarıyla 4 Emmy Ödülü kazandı. 2024’te Everything I Thought It Was albümünü çıkaran sanatçı; ABD, Belçika, Almanya, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere pek çok ülkede listelere üst sıradan girdi.

Sanatçının son albümü Everything I Thought It Was toplam 18 yeni parça içeriyor

Sinema dünyasında da ses getiren projelere imza atan Justin Timberlake, DreamWorks’ünsevilen animasyon serisi TROLLS’da seslendirme yapan sanatçı, serinin üçüncü filmi olan TROLLS BAND TOGETHER (2023) ile yeniden gündeme geldi. Bu seride seslendirdiği "Can’t Stop the Feeling!" adlı şarkı, 2017 Oscar Ödülleri’nde "En İyi Orijinal Şarkı" dalında aday gösterildi. Sanatçının son albümü Everything I Thought It Was toplam 18 yeni parça içeriyor. Albümde öne çıkan hitler arasında "Selfish" ve "No Angels" yer alıyor.