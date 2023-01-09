Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve 48 kategoride ödüllerin verileceği Eskişehir Başarı Ödülleri’nde jüri heyeti düzenlenen toplantıda oylarını kullanmak üzere bir araya geldi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve 48 kategoride ödüllerin verileceği Eskişehir Başarı Ödülleri’nde jüri heyeti düzenlenen toplantıda oylarını kullanmak üzere bir araya geldi.

Şehrin tüm kesimlerini bir araya getiren ve Türkiye’nin en geniş katılımlı yerel ödül töreni organizasyonu olan Eskişehir Başarı Ödülleri’nde final heyecanı başlıyor. 14 Ocak’ta düzenlenecek muhteşem gecede ödülleri alacak isimler de dün akşam yapılan jüri toplantısıyla belirlendi. Saatlerce süren toplantının ardından 48 kategoride dağıtılacak olan ödüllerin sahipleri belirlendi.

200 bin katılım, 1 milyon oy

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen ve ilginin her yıl daha da arttığı Eskişehir Başarı Ödülleri’nde 200 bin kişini katıldığı oylamada 1 milyona yakın oy kullanıldı. Jüri heyeti ise, en çok oy alan isimler arasından ödül alacak isimleri yaptığı toplantı ile belirledi.

Akdemir: “Sürprizlerle dolu bir organizasyon”

Organizasyonu düzenleyen Network Türkiye’nin kurucusu Ahmet Can Akdemir, yaptığı değerlendirmede ilk olarak organizasyona çok büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Final gecesi öncesi bir araya gelen jüri üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerini sunan Akdemir, 14 Ocak’ta yapılacak olan final gecesinin ise sürprizlerle dolu olacağını söyledi. Düzenlenecek olan pek çok şovun yanı sıra ünlü sanatçı Burak Kut’un şarkılarıyla gecede sahne alacağını belirten Akdemir, “Soner Yüksel ve Wilma Elles’in sunuculuğunda kentin en renkli gecesini yaşayacağız. Organizasyonumuzun tüm adaylarına bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Jürimizin belirlediği ödül alan isimleri de ayrıca kutluyorum.” dedi.

Jüri üyeleri

Öte yandan Eskişehir Başarı Ödüllerinin jüri heyeti ise şöyle oldu;

Atayurt Okulları Kurucu Temsilcisi Ahmet Yalçın, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Emre Genç, Eskisehir.net Medya Grup Başkanı Cihan Yıldırım, KBB Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Acar, Pino Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Gürcüoğlu, Doğan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Güler Ezgi Doğan Turan, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güven Erdoğan, Dinçay Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç, Sanatçı Mithat Körler, Eskişehir Genç İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Niyazi Çelik, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, ESTÜ Ekoloji Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Birsen, Eskişehir Haber Ajansı (EHA)Genel Yayın Yönetmeni Sedat Aydoğan, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Fotoğraf Sanatçısı Nafiz Kalyoncu, Eskişehir Haber Ajansı (EHA) Medya Grup Başkanı Soner Yüksel ve DNS Grup CEO’su Kenan Araz.