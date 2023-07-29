İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde 3. kez düzenlenen ’Mavişyemiş Festivali’de dereceye beğeniye sunulan ürünler jüri tarafından zor belirlendi.

İznik’e bağlı Candarlı Mahallesi son yıllarda artan maviyemiş üreticiliğiyle dikkatleri üzerine çekerken, her yıl artan üretim bölgeyi meyvenin merkezi haline getirdi. İznik Belediyesi de maviyemişin ve bölgenin tanıtımı hedefiyle 3. kez festival düzenlendi. 10 bahçeden toplanan maviyemişin en iyisi, jüri tarafından zor belirlendi. İlk 3’e giren bahçe sahiplerine hediye takdimi yapıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İznik’te yaşamanın, nefes almanın değerini hepimiz bilmeliyiz. Doğası, havası, kırsal turizmde artan potansiyeli ile Candarlı Mahallesi ve civarı da her geçen gün ilgi odağı haline geliyor. Buna bizlerde etkinliklerle, yaptığımız çalışmalarla ivme katıyoruz. Maviyemiş, doğanın bize sunduğu mükemmel bir meyve. Beslenme uzmanları tarafından da süper gıda olarak kabul ediliyor. Böylesi bir meyvenin bölgemize kattığı katma değer bizleri de, insanımızı da mutlu ediyor. Her bir üreticimizin eline ve emeğine sağlık. Bu festivalde, doğanın bize sunduğu nimetlere şükran duymak ve onları korumak için önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Doğanın dengesini hep birlikte koruyarak gelecek nesillere de sağlıklı bir dünya bırakmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından İznik Belediyesi Mehter Takımı eşsiz ezgileriyle misafirlere coşkulu anlar yaşattı. Orhangazi Batum Derneği folklor ekipleri gösterilerini sundu. Programa katılan herkese İznik Belediyesi tarafından etkinliğe özel yaptırılan maviyemiş dondurması ve kavurmalı pilav ikram edildi.