Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim, Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. 160’a yakın firmanın katılım sağladığı fuarı, 4 günde 70’ten fazla ülkeden 28 bin 600’i aşkın iş profesyoneli ziyaret etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonunda, BEKSİAD, UTİB ve UHKİB işbirliğiyle düzenlenen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim, Çocuk İhtiyaçları Fuarı sona erdi. 160’a yakın firmanın katılım sağladığı fuarı, 4 günde 70’ten fazla ülkeden 28 bin 600’i aşkın iş profesyoneli ziyaret etti.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı bu yıl da ziyaretçilerin büyük ilgisi ile karşılandı. Bursa’da 2023 yılının ilk fuar organizasyonu olan ve 11-14 Ocak tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan Junioshow, sektörün ihracatına güç kattı.

Fuar 4 günde 28 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı

BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları çerçevesinde 70 ülkeden bin 300’den fazla yabancı alıcının ziyaret ettiği fuar, yapılan iş görüşmeleriyle birlikte milyonlarca dolarlık iş bağlantılarına öncülük etti. Fuarda yabancı alım heyetlerinin yanı sıra yurt içinden de gelen misafirlerle birlikte 28 bin 600’ü aşkın kişiyi ağırladı.

Yılın ilk fuarı sektöre moral verdi

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Junioshow Fuarı ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün 2023 yılına moralli başladığını söyledi. Dört ayrı salonda düzenlenen fuara bu yıl 160’tan fazla firmanın katıldığını belirten İsmail Kuş, “Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründeki firmalarımızın birlikteliği ve uyumlu çalışma becerisi sayesinde fuarımız kısa sürede önemli bir konuma geldi. Fuarımız her yıl üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Bu sene farklı bir konsept ile verimli bir fuar programı gerçekleştirdik. Fuarımıza katılım oldukça iyi. Bin 300’den fazla yabancı iş insanı fuarımızda firmalarımızla iş görüşmesi gerçekleştirdi. 29 bine yakın kişi de fuarımızı ziyaret etti.” diye konuştu.

Bu yılın ikinci buluşması temmuz ayında

Yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gören Junioshow’un verilen milyonlarca dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağladığını belirten İsmail Kuş, “160’a yakın katılımcı firma özel dekor stantlarda ilkbahar - yaz konseptinin en son trendlerini sergiledi. Fuar süresince kurulan iş bağlantıları sektörün üretimine, rekabetine ve ihracatına büyük katkı sağladı. Yenilikçi ve üretken bakış açımızla fuarımızı en üst noktaya hep birlikte çıkaracağız. Yılın ikinci Junioshow Fuarı’nı 10 - 13 Temmuz 2023 tarihleri arasında sonbahar-kış konsepti ile yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Fuarımızın düzenlenmesinde katkıları bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“UR-GE projeleri fuarın gelişmesinde pay sahibi”

Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, Junioshow Fuarı’nın sektörün yükselen ivmesine bir kez daha güç kattığını söyledi. Sektörü tek çatı altında buluşturan fuara katılan firmaların özellikle yabancı alıcıların ilgisinden son derece memnun kaldığını ifade eden Yıldız, “Aynı zamanda KFA ile ilk defa bu organizasyonu yaptık. Hem pandemi hem Rusya - Ukrayna savaşının olduğu dönemde bizim fuarımız beklenenden iyi bir fuar oldu diyebilirim. Fuar için müthiş bir efor sarf edildi. BTSO ile iş birliğinde hayata geçirdiğimiz UR-GE projelerimiz, yurt dışı alım heyetleri ve B2B görüşmeleri bu fuarın gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Projelerimizden 1 yıl sonra Junioshow fuarını hayata geçirdik. Şehrimizin önde gelen kurumları bir araya geldiği zaman büyük bir güç ortaya çıkıyor ve bu tarz başarılı projeler kaçınılmaz oluyor. Önümüzdeki yıllarda da inşallah hep birlikte çok daha güzel fuarlara şahitlik edeceğiz. Fuarımıza katkı veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Uzman isimlerden katılımcılara seminerler

Junioshow çerçevesinde kurgulanan trend alanları ile bebe ve çocuk modasındaki yeni trend ürünler görücüye çıktı. 50’yi aşkın firmanın hazırlamış olduğu 360 ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alanında uzman isimlerin yer aldığı seminerler ile yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir üretim için farklı bakış açıları fuarda ele alındı. Fuar doğrultusunda "Çocuk Modasında En Güncel Yaklaşımlar", "Renklerin Psikolojisi", "Yenilikçi, Akıllı ve Sürdürülebilir Ürün Kullanımı ve Çocuk Modasında Yeniden Düşünmek, Üretmek ve Kullanmak", "Markaların Dijital Görünürlüğü, Çocukların Giyim Seçimlerini Ne Kadar Etkiliyor" ve "Bebe ve Çocuk Giyiminde Yeni Pazarlar ve Yeni Ufuklar" başlıklarında seminerler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Bunların yanı sıra açık diyalog alanlarıyla birlikte Junioshow, Bursa’da yeni nesil bir fuar deneyimini ziyaretçileriyle buluşturdu.

Junio Fashion Show

Öte yandan Fuar doğrultususnda Junio Fashion Show defilesi ile de sektör temsilcisi 8 firma, İlkbahar-Yaz modelleri görücüye çıkardı. Düzenlenen açılış defilelerinde, çocukların performansları ile firmaların yeni modelleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Fuar doğrultusunda bu yıl 5. kez düzenlenen “Genç Tasarımcılar Tasarım Yarışması” ödülleri de sahiplerini buldu.