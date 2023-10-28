Bursa’da bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı Junioshow Fuarı, 14-16 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonunda düzenlenen Junioshow, dinamik yapısıyla sektör temsilcilerine uluslararası pazarların ve yeni ticaret bağlantılarının yolunu açıyor.

BTSO öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından BEKSİAD, UTİB ve UHKİB destekleriyle gerçekleştirilen Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 19. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde 80’e yakın ülkeden yaklaşık 1.500’e yakın yabancı alıcının ziyaret etmesi beklenen fuar, toplam 30 bin metrekarelik alanda düzenlenecek. Bu yıl fuarda firmalar 2024 - 2025 yılı bebe çocuk trendlerini belirleyen ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

“Junioshow sektörün ihracatına ivme kazandıracak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’deki bebe çocuk hazır giyim üretiminin yüzde 50’den fazlasının Bursa’da gerçekleştirildiğini söyledi. Sektörde 4 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiğini ve toplamda 80 bin kişiye istihdam sağlandığının bilgisini veren İbrahim Burkay, BTSO olarak sektörün üretim ve ihracat potansiyelini güçlendiren önemli projelere imza attıklarını kaydetti.

43 ülkeden 11 bini aşkın yabancı ziyaretçi

Ticaret Bakanlığı destekleriyle sektöre dönük 4 UR-GE projesini hayata geçirdiklerini ve bu çerçevede bugüne kadar 24 alım heyeti faaliyeti düzenlediklerini belirten Başkan Burkay, “Bu heyetlerle 43 ülkeden 11 bini aşkın yabancı alıcı ağırlarken, firmalarımızın toplamda 42 bin iş görüşmesine imkan sağladık. Tüm bu görüşmeler firmalarımızın ihracat yolculuklarına önemli katkılar sağladı.” dedi.

Bebe - çocuk konfeksiyonu sektöründe hayata geçirdikleri UR-GE projeleriyle Junioshow’u yeni bir vizyonla yeniden Bursa’ya kazandırdıklarını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Sektörün uluslararası düzeyde en önemli buluşmalarından biri olan Junioshow, kısa sürede önemli bir gelişim kaydetti. Bugüne kadar yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçiyle gerçekleştirdiğimiz Junioshow, KFA Fuarcılık organizasyonunda firmalarımızın yeni sezon ürünlerini sergiledikleri stantlardan trend alanlarına, sektör profesyonellerinin ve modaya yön veren isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz seminerlere kadar birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Kasım ayında düzenleyeceğimiz Junioshow’da rekor sayıda yabancı alıcı ağırlamayı hedefliyoruz. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, fuarımızı destekleyen BEKSİAD, UTİB ve UHKİB’e teşekkür ediyor, fuarımızın sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz adına şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Öte yandan Junioshow çerçevesinde 14 Kasım tarihinde ikili iş görüşmeleri organizasyonu düzenlenecek. Junioshow ayrıca trend alanları, seminerler ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.