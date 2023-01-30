Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, Antalya’da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, Antalya’da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek.

Denizli’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Sıla Şahbal ve Samet Üstündağ, 4-5 Mart 2023’te Antalya’da düzenlenecek Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda ay yıldızlı forma altında Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek. 27-29 Ocak tarihleri arasında Osmaniye’de gerçekleştirilen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 48 kg ümit kadınlar kategorisinde yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Sıla Şahbal Türkiye üçüncüsü oldu. Aldığı başarılı sonuçla milli takıma katılacak Şahbal, bu yıl uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Yine aynı turnuvada Erkekler 90 kg kategorisinde yarışan ve Türkiye yedincisi olmayı başaran Samet Üstündağ da Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası’nda Denizli ve Türkiye’yi temsil edecek.