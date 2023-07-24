Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri PAÜ Spor Salonunda yapıldı. Şampiyona sonunda erkeklerde Manisa, kızlarda ise Sakarya sporcu karmaları şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türk Sporunun alt yapısına yönelik projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 19-23 Temmuz tarihleri arasında Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Judo Türkiye Finalleri 252 sporcu ile yapıldı. Müsabakalar sonunda yapılan ödül töreninde sporcular, kupa ve madalyalarını Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman’ın elinden aldı.

“Analig projesi ile sporcular tecrübe kazanıyor”

Denizli olarak farklı branşlarda birçok ulusal organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Ligi projesi çerçevesinde Judo Türkiye Final Müsabakalarının da başarıyla gerçekleştiğini kaydetti. Analig projesi ile milli takımlara altyapı oluşturacak bir sürecin yaşandığını ve sporcuların müsabaka deneyimi kazandığını söyleyen İlman, katılan tüm sporcuları mücadelelerinden dolayı kutladı.

Denizli’de dolu dolu 5 gün geçirdiler

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri için Denizli’ye gelen sporcu kafileleri ilk gün kültür gezisinde biraraya geldi. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi ile Pamukkale Travertenlerini gezen sporcular Denizli’nin güzelliklerini keşfetme imkanı buldular. PAÜ Spor Salonunda mindere çıkan judocular, Türkiye derecesi yapabilmek için 5 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.