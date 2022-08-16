Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz ile erkekler 100 kiloda mücadele eden Mert Şişmanlar da bronz madalya kazandı.

Kadınlar mücadelesinde tatamiye çıkan 78 kiloda Nurcan Yılmaz ile +78’de Kaysa Sayit rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank altın madalyayı elde etmeyi başaran isimler oldu.

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda 6 sıklette yapılan judo mücadelesinde Türk sporcular 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

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