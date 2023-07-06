Ana Lig Judo yarı finalleri sonunda Düzceli Kız-Erkek Judo takımları finallere kaldı.

4-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bolu 17 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan Osman Bayraktar Sezonu Anadolu Yıldızları Judo yarı finalleri yapıldı. Müsabakalara 13 ilden 67 kız ve 76 erkek olmak üzere 143 sporcu katıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörleri Ayhan Alayıldız ile Yasemin Gezer eşliğinde müsabakalara katılan judo takımlarından kızlarda; Elvin Ravza Boran, Özlem Şebnem Sezen, Cemre Aydoğdu birinci, Belinay Çoban ikinci ve Rojin Karaboğa üçüncü oldu. Erkeklerde ise; Batuhan Gülaçtı, Utku Özöyüdücü, Abdulbaki Çam birinci, Murat Mert Demirtaş ve Selim Kağan Kocaoğlu ikinci oldu.

Bu sonuçların ardından Denizli’de yapılacak olan finallere kız takımı birinci, erkek takımımız ise ikinci olarak katılma hakkı kazandı.