Van’da yapılan ve 15 ilden 20 takımın katıldığı Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakaları tamamlandı.

Van’da yapılan ve 15 ilden 20 takımın katıldığı Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakaları tamamlandı.

Van’daki Nur Tatar Spor Salonu’nda düzenlenen 1. etap müsabakaları sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyespor 27 puanla ilk sırada yer aldı. İki gün süren karşılaşmaların ardından ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyespor 24, Konya Selçuklu Belediyespor 21 puan ve averajla üçüncü, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 21 puanla dördüncü sırada yer aldı. Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakalarının ikinci etabı ise ilerleyen günlerde Amasya’da yapılacağı belirtildi.

Türkiye Judo Federasyonu Van İl Temsilcisi Gürsel İzcier, Van’da iki gün boyunda judo heyecanı yaşandığını belirterek, “Seyir zevki yüksek müsabakaların Van’a gelmesinde büyük emekler harcayan Valimiz Dr. Ozan Balcı’ya şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca iki gün boyunca kusursuz bir organizasyon yürüten Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy’un şahsında tüm emekçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Van’ın ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği için her zaman hazır olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise “Tüm branşlara ev sahipliği yapmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Tesislerimiz, salonlarımız ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılması için hazır haldedir. Bugün burada Ümitler Mix 1. Lig 1. Etap müsabakalarında da gördük ve eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Bu organizasyonun ilimize kazandırılmasında büyük katkıları olan başta Valimiz Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın ve Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz olmak üzere, müsabakaların sağlıklı ve eksiksiz tamamlanmasına katkıda bulunan sağlık personellerine, emniyet mensuplarına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm sporcu ve antrenör kardeşlerime de başarılar diliyorum” dedi.