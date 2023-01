Fenerbahçe’nin Norveçli futbolcusu Joshua King, Galatasaray’a gol atmanın çok özel olacağını söyledi. King, derbi hakeminden nötr bir yönetim beklediğini de ifade etti.

Fenerbahçe’nin Norveçli futbolcusu Joshua King, Galatasaray’a gol atmanın çok özel olacağını söyledi. King, derbi hakeminden nötr bir yönetim beklediğini de ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de Norveçli futbolcu Joshua King, derbi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalyaspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını dile getiren King, "Trabzonspor maçında kaybettikten sonra iki lig maçından galibiyetle ayrıldık. Üç gün içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Derbi maçı oynayacağız. En yakın arkadaşım buraya gelmeden önce bahsetmişti; Galatasaray maçına hazır ol demişti. Gelir gelmez fikstüre bakmıştım. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız deplasmanda da iç sahada da hep arkamızda oldu. Pazar günü de son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Galatasaray’a gol atmak çok özel olur"

Galatasaray derbisini kazanmak istediklerinin altını çizen başarılı oyuncu, "Bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Türk arkadaşlarım bahsetmişti. Eğer Galatasaray karşısında gol atarsam taraftarlar seni daha çok sever diye. Şu anda bunu düşünmüyorum. Her maç takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray maçı sadece bir maç, üç puan sadece. Büyük resimde bizim amacımız lig şampiyonu olmak. Her maç yardım etmeye çalışıyorum. Günün sonunda amacımız ligi kazanmak. Hızım ve yeteneklerimle takıma bu anlamda yardım etmeye çalışıyorum. Galatasaray’a gol atmak tabii ki özel olur ama öncelikli amacımız maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

"Lige verilen arada çok çalıştım"

Joshua King, FIFA Dünya Kupası arasının kendisi için çok olduğunu anlatarak, "Her oyuncu için sakatlanarak sahalardan uzak kalmak zordur. Özellikle bir takıma yeni katılmışsanız. Buraya geldiğimde sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiştim. Sezon başında birkaç gol atmıştım ama sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kaldım. Bu süreç mental anlamda benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim ama milli arada gerçekten iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için iyi oldu. Lige verilen arada çok çalıştım. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Öz güven ve fiziksel güç kazanmama yardımcı oldu. Forvet oynadığı zaman gol atmak, asist yapmak ister ama Ronaldo ve Messi’nin bile gol atamadığı oluyor. En önemlisi elinizden gelenin en iyisini yapmak. Mental olarak da çok iyi hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray’a gol atarsam asker selamı veririm"

King, müsabakalarda kaydettiği gollerden sonra verdiği asker selamı ile ilgili yöneltilen soruya, "Aslında o an içimden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha öne bir yerde görmemiştim. Onlara geri ödemek istedim. O an kendiliğinden çıktı. Her şeyini bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim. Galatasaray’a karşı da gol atarsam muhtemelen bu sevinci yaparım, henüz planlamadım" diye cevap verdi.

"Taraftarın desteğini gördükten sonra kalpten oynamamak imkansız"

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Norveçli futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir takım ve iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Teknik direktörün verdiği doğru taktiklere antrenmanda çok çalışmayı eklediğinizde kendinden gelişiyor. Her antrenmanda çok detaylı ve iyi çalıştık. Yazın hazırlık döneminde de takım çok iyi çalıştı. Bu dediğimiz şartlar olduğunda takım olarak iyi performans sergilemek kolay oluyor. İç sahada taraftarların ne kadar değer verdiğini gördükten sonra kalpten oynamamak imkansız" şeklinde konuştu.

"Derbide kimin daha iyi olduğunu göreceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Fenerbahçe’den daha az dinlenecekleri yönünde yaptığı açıklamayla ilgili konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir takım 2-3 gün fazladan dinlenirse avantaj olabiliyor. Onların da dinlenmek için yeterli süreleri var. Biz deplasmanda oynadık. Seyahat ettik. Bizim için stresliydi. İzin günümüz de olmadı. Çalışmaya devam ettik. Hem onların hem bizlerin yeterli dinlenme süresi olduğuna inanıyorum. Onlar da biz de hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz."

"Derbide hakemin olabildiği kadar nötr olmasını umuyorum"

Derbide hakemlerden nötr bir yönetim umduğunu belirten King, "Ben futbolcuyum. En iyi yaptığım şeyi, sahada yapmam gerekenleri yapmaya odaklanıyorum. Daha önce Premier Lig’de oynadım. Daha önce orada da bazı takımlar, bazı kararlardan memnun olmayabiliyordu. Bu tarz şeyler her ligde olabiliyor. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Taraftarlar için önem arz eden bir derbi. Hakemin olabildiği kadar nötr olmasını umuyorum. Geçmişte benim de hakem kararlarından memnun olmadığım zamanlar olmuştur ama bu normal. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Derbi sırasında saha içinde çok fazla tartışma ve sertlik olabilir ama hakemin sabırlı olup oyunun akmasını sağlaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.