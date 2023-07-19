Kayserispor’un yeniden anlaşma sağladığı Ganalı oyuncusu Joseph Attamah, takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile sözleşme yenileyen Joseph Attamah, Kayseri’ye gelerek takıma katıldı. İlk idman öncesi sarı kırmızılı taraftarlara da mesaj gönderen Attamah, kulüpte kaldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, zorlu lig maratonunda üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Joseph Attamah Kayserispor taraftarına verdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Merhaba Kayserispor taraftarı. Kulübümle kontrat yenilediğim ve tekrar aranıza katıldığım için çok mutluyum. 2 yıllık sözleşme imzaladım. Zor bir sezonun bizi beklediğini biliyorum. Sizlerden beklediğimiz bizleri desteklemeniz. Böylelikle Kayserispor bayrağını yükseğe çıkartabilelim. Ben inanıyorum ki sizlerin ve bizlerin katkıları ile kulübümüze güzel bir konuma getireceğiz. Sizlere en iyi dileklerimi iletiyorum. Sizlerden de aynı iyi dilekleri bekliyoruz. Lig başladığında görüşmek üzere” dedi.