Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Hatay’da enkaz altından 152 saat sonra çıkan 9 yaşındaki Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Hatay’da enkaz altından 152 saat sonra çıkan 9 yaşındaki Ömer ile bir araya gelerek ona forma hediye etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza’dan geldi. Josef, Hatay Antakya’da enkaz altından 152 saat sonra çıkarılan 9 yaşındaki Ömer’in isteğini yerine getirdi. Hastanede Ömer’i ziyaret eden Josef de Souza, Ömer’in istediği Beşiktaş formasını kendisini vererek ona destek oldu.

Josef de Souza, Ömer’i iyileştikten sonra Vodafone Park’ta maç izlemeye de davet etti.