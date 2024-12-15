Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir’i konuk ederken, Teknik Direktör Jose Mourinho son oynanan Athletic Bilbao müsabakasının 11’ine göre 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde son oynanan Athletic Bilbao maçı 11’inde 7 değişikliğe gitti. Stoper hattında Samet Akaydin ve Alexander Djiku’nun yerine Rodrigo Becao görev aldı. UEFA listesinde yer almayan Filip Kostic formasına kavuşurken, Fred de İsmail Yüksek’in yerine maça başladı. Mourinho hücum hattında ise birçok değişikliğe giderek, İrfan Can Kahveci ile Oğuz Aydın’ı sahaya sürdü. Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin yedek kulübesinde yer aldı. Youssef En-Nesyri’in yerine de en uçta Edin Dzeko şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra, Mert Hakan Yandaş ile antrenmanda darbeye bağlı hafif sakatlık yaşayan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Alexander Djiku sarı kart cezası kadroda bulunmazken, Samet Akaydin ile Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Fenerbahçe’nin 11’i

Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Edin Dzeko 11’i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek ve Allan Saint-Maximin ise yedek başladı.