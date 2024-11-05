Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı’yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar

- Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar

- Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti

- Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması

- Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi

- Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi

- Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi’nin, sportmenliğe aykırı hareketi

- Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi

- Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı

- Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi

- Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları

- Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.