Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, her detayın önemli olduğu eleme maçları oynayacaklarına vurgu yaparak, "Eleme maçından daha büyük motivasyon yok" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Belçika’nın Anderlecht takımını konuk edecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Eleme maçlarında ilk müsabakayı evinde oynamalarının avantaj olmadığına vurgu yapan Mourinho, "İlk maçı içeride oynamanın ya da dışarıda oynamanın avantaj olduğuna bakmıyorum. Deplasman kuralı değiştikten sonra olaya şöyle bakıyorum; aslında 180 dakikalık tek bir maç oynuyoruz. İçeride veya dışarıda oynamanın bir avantajı yok. Eğer bana birisi sorarsa, cevabım; ’Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok’ derim. Önemli olan ikinci maç sonrası. Ben ilk maçlarda çok rahat olurum" şeklinde konuştu.

"Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz"

Takımda yaşanan üst üste sakatlıklarla ilgili gelen soruya Portekizli teknik adam, "İnsanlar konuşuyor ama ne hakkında konuştuklarını bilmeden konuşuyorlar. Geçen sezonun aynı dönemine baktığımız farklı durumdayız. Sakatlıklarda şubat ortasına baktığımızda yarı yarıya fark var. İnsanların neden bu kadar gözüne batıyor; çünkü hepsi savunma oyuncuları. Eğer bu sakatlıklar biri stoper, biri kanat, biri forvet mevkiinden olsaydı kimsenin dikkatini çekmezdi. Kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte insanları ateşe attılar. Ben ise ateşe su atarım ve birlikte çalıştığım insanları korurum. Geçen sene suçlu doktor değildi. Suçlanması gereken tek şey futbol. Futbolcular daha şiddetli koşular yapıyor. Sakatlıklarda pek çok faktör bir araya gelir. Diego Carlos’un sakatlığına baktığınız zaman temas diyebiliriz. İsmail, Çağlar, Livakovic kas sakatlığı yaşadılar. Tek bir sebebi yok. Soğuk hava, oynadığımız zeminler, yorgunluk gibi faktörler olabilir. Kimse doktora dokunamaz. Ben burada iken böyle bir şey olamaz" yanıtını verdi.

"Icardi hakkında yorum yapmıyorum"

Jose Mourinho, kendisi için söylenilen ’Special One’ tanımı ve Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin paylaşımı ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Ben özel biri olduğumu 25 yıllık kariyerimde 26 kupayla gösterdim. 1 maçla değil. 25 yıllık kariyerim benim kim olduğumu belirliyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakmıyorum. Icardi bir GOAT (Greatest of all time). Ben de onun hakkında yorum yapmayı kabul etmiyorum. Sadece susuyorum."

"Eleme maçından daha büyük motivasyon yok"

Avrupa kupalarında eleme maçlarının motivasyonunun gruplardan farklı olduğunu aktaran Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha iyi bir motivasyon olabilir mi. İki maç oynayacağız. Lig aşamasında 8 tane zorlu maç oynadık. Listeye yazmadığımız oyuncular vardı. Şimdi eleme aşamasındayız. Duyguların yoğun yaşadığı, her detayın önemli olduğu eleme maçları oynayacağız. Bundan daha büyük motivasyon yok" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında oluşturduğum etki yardım ediyor"

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus’un ’Türkiye Ligi’nin sportif gerçekliği yok’ sözünün hatırlatılması ve kendisinin paylaşımları üzerine Mourinho, "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mutlu olmaya itiyorsa zarar veriyorum. Değilseniz tam tersini söylersiniz. Çocuklarınızın böyle büyümesini istemiyorsanız. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum ama bu ülke için de çalışıyorum. Ama burada para kazanıyorum. Bu harika ülkede çalışıyorum. Milyonlarca insan futbolu seviyorlar. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar sadece bu yılla sınırlı değil, şunu fark ediyorlar; yurt dışında oluşturduğum etki aslında yardım ediyor. İnsanlar burada mutlu olmadıklarını gösteriyor" dedi.