Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda üst üste yaşanan sakatlıklarla ilgili, "Bu konu ile ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım ben; bir oyuncu sakatlandığı zaman, başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bizler bugün İsmail ve Çağlar’ı kaybettik, sakatlandılar. Ama, Yusuf ve Mert sakatlıktan dönüyor. Dolayısıyla bu konu ile ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım ben, ‘Bir oyuncu sakatlandığı zaman, başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır’. Ben takıma ve takımdaki oyunculara güveniyorum. Futbolda böyle sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor. Bizim pozitif olmamız gerekiyor. Kulüpte transfer döneminde çok büyük efor sarf etti bazı yeni oyuncular alabilmek için Bu sakatlıklar bir gün, bir hafta kadar kısa değil ama geri dönecekler. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiç birisi sezon boyunca sürecek sakatlıklar değil. O yüzden pozitif olmaya çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.