Fenerbahçe’nin iki eski teknik direktörü İsmail Kartal ile Jorge Jesus, Asya Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelirken, Portekizli teknik adamın takımı Al Hilal sahadan 4-1 galip ayrıldı.

AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. hafta maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, İran ekibi Persepolis’i konuk etti. Geçtiğimiz günlerde Persepolis’in başına geçen İsmail Kartal takımının başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Müsabakada etkili oyun sergileyen Al Hilal, 10. dakikada Malcom’un golüyle 1-0 öne geçti. Joao Cancelo, 25. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı 2’ye çıkarırken, Salem Al Dawsari 38’de takımının 3. golünü kaydetti. Müsabakanın 45+1. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Al Dawsari, şık bir gole imza attı ve skoru 4-0’a taşıdı. İsmail Kartal, ikinci yarıya 3 değişiklik ile başladı. 87. dakikada gelişen konuk ekip atağında Isa Ale Kasir, Ali Albulayhi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın Çinli hakemi Ma Ning, VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi ve sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Gürcü futbolcu Giorgi Gvelesiani topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti.

İran ekibinde 11’de başlayan yeni transfer Serdar Dursun, 73. dakikada yerini Isa Ale Kasir’e bıraktı.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Jorge Jesus’un öğrencileri puanını 19’a yükseltirken liderliğini sürdürdü. Persepolis ise 6 puanda kaldı. Persepolis, bir sonraki hafta 17 Şubat Pazartesi günü Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr ile karşılaşacak.