Ünlü saç tasarımcı Hasan Hüseyin Yılmaz, Joker mahlasıyla tanınan rap sanatçısı Mete Erpekin’in saçlarını yeni projeler için hazırlarken, son dönemin trendlerinden bahsetti.

Eskişehir’de Saloon HY işletmesiyle hizmet veren saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, son dönemlerde gri ve tonlarındaki saç modellerinin trend olduğunu söyledi. Joker mahlasıyla tanınan ünlü rap sanatçısı Mete Erpek de yeni projeler öncesinde saçlarını Hasan Hüseyin Yılmaz’a emanet etti. Ünlü rap sanatçısının saçlarını gri renge boyayan Yılmaz, yaptığı işlemin inceliklerini anlattı.

"Sanatçımızın saç rengini tazeledik"

Türkiye ve yurt dışındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Hasan Hüseyin Yılmaz, bu sene de erkeklerde gri saç renginin moda olduğunu belirtti. Ünlü rap sanatçısının saçına uyguladığı işlemlerden bahseden Yılmaz, "Bugün yaptığımız işlem ile saçtaki 7 ton ana rengi kusturup, onun üzerine renk yükleyip gri yansıması çok güzel bir renge ulaştık. Saçlarımızda 7 tane ana rengimiz var, 2 tanesi saydam, 5 tanesi ana ton şeklinde. Bu 7 tane ana rengin tonlarını kusturmadan gri yansıması vermek imkânsız. Biz öncelikle bu işlemi uyguladık ve onun üzerine renk yüklemesi yaptık. Her sene, her klip çekiminde olduğu gibi bu sene de sanatçımızın saç rengini tazeledik, umarım mutludur. Saçı boyamak için renk kusturma ve boyama işlemi sırasında ister istemez kimyasal bir işlem yaptığımız için saçta bazı yıpranma, kopma ve kurumalar olabiliyor. Misafirlerimiz saçlarını sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için içinde sülfat, paraben ve silikon olmayan şampuan kullanmalılar. Ayrıca keratin bakımını da ihmal etmemeliler. Saç rengi modası bu yıl da her yıl olduğu gibi gri, açık, soğuk ve sıcak tonlar şeklindedir. Gri renk, her sene olduğu gibi bu sene de açık tonların başında moda olarak bulunuyor" dedi.

"Bizim konuşmamıza gerek yok, yaptığı iş konuşuyor"

Yeni projesi ile sevenleriyle tekrardan buluşmaya hazırlanan Mete Erpek, yıllardır saçlarını emanet ettiği ünlü saç tasarımcı Hasan Yılmaz ile bir araya geldi. Bu projede farklı bir saç stili ile görünmek istediğini söyleyen Erpek, "Bugün yapılan işlem gördüğünüz gibi grinin en güzel tonu. Hasan her zaman benim en sevdiğim tonu yakalamayı başarıyor. Projelerimde çeşitlilik yapmayı seviyorum, özellikle en önem verdiğim şarkılara gerek peruk gerek saç rengini değiştirme gerekse farklı stillerde kamera karşısına çıkmayı seviyorum. O yüzden memnunum tabii, sevenlerim de gereken takdiri gösteriyorlar sağ olsunlar. Birlikte ortaya koyduğumuz işten onlar da memnun ben de memnunum. Hasan ile çalışmaya başladığımız günden beri çok fazla bu işin reklamına yönelmedik, zaten ortaya koyduğumuz işte ve saçta da belli ediyor. O açıdan çok fazla bu tarz baskılara girmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kliplere göre yön belirliyoruz"

Ünlü rap sanatçısı ile yıllardır iş birliği içinde olduklarını anlatan Yılmaz, projeye göre tasarım yaptıklarını söyledi. Daha önceki tasarımlar ile bugünün tasarımını karşılaştıran Hasan Hüseyin Yılmaz, şöyle konuştu:

"Genellikle projelerimizde saç boyama olsun, değişik tarzlarda kullanmamız olsun, kliplere göre yön belirliyoruz. Şimdi yeni projelerimiz de hareketli klipler olacağı için saç tasarımımızı biraz hareketlendirmek istedik. Umarım dinleyicileri bundan memnun kalacaktır, zaten dinleyicileri ona çok hayran olduğu için ne yaparsak yapalım güzel görüyorlar. Klibe göre tasarım yapıyoruz, geçen seneki kliplerinde kar beyazı yapmıştık, bu sefer soğuk gri oldu. Umarım bunu da çok beğeneceklerdir ve memnun kalacaklardır."