Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Bodrum FK maçı mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla konsantre olmaya, daha çok odaklanmaya çalıştık ama yine bu maçta da maalesef duran toptan gol yedik’’ dedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Alanyaspor, evinde Bodrum FK’ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Çok fazla söylenecek bir maç değil aslında. Genel olarak hafta boyunca çalıştıklarımızın hepsini yaptılar ilk yarıda. İkinci yarıda iki-üç tane çok net pozisyona girdik. İkinci yarıda ise Bodrum biraz dengeyi sağlamaya başladı. Ama genellikle top bizdeydi, ceza sahasına çok defa girdik ama maalesef gol atamadık. Yine baktığınız zaman bir duran toptan gol yedik. Gerçekçi olmak onlar iyi bir iş çıkardılar" dedi.

"Gol sonrası oyuncular plandan çıktı"

Gol yedikten sonra oyuncuların gol atmak için plandan çıktığının altını çizen Pereira, "Özellikle son vuruşlarda ve duran toplarda daha gelişmemiz gerekiyor. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Ama biz bir geri dönüş yapıp, birlikte ayağa kalkıp kalacağımızı düşünüyorum. Son iki maçta da yaptığımız küçük hataları çözüp çalışmamız gerekecek. Golden sonra da oyuncularımız pozisyonlarından çıkmaya başladılar. Çünkü gol atma isteğiyle daha fazla ileri getirip oyun planından çıktılar. Bu sırada Bodrum daha fazla kontratak şansı buldu. Ama oyuncularımız ne kadar istediyse de golü atamadık’’ ifadelerini kullandı.