Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldı satış tırı JÖAKSTORE Bileciklilerle buluştu.

Özel bir firma tarafından tasarlanan ve JÖH ve JÖAK personellerinin kullandığı ürünlerin yer aldığı satış tırı JÖAKSTORE Atatürk Parkı önünde Bileciklilerle buluştu. Tırda Jandarma Özel Harekât mensuplarının kullandığı tşört, pusula, saat, künye bileklik, polar, şapka gibi çeşitli ürünler ve hediyelik eşyalar satışa çıktı. Bileciklilerin yoğun ilgi gösterdiği tırda yapılan satışlardan elde gelirlerle şehit olan personellerin ailelerine yardım sağlayan Jandarma Asayiş Vakfı’na da destek olunduğu öğrenildi.

JÖAKSTORE ziyaret eden vatandaşlar yaptıkları alışverişlerin şehit ve gazi ailelerine destek olduğu için mutlu olduklarını söylediler.