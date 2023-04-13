Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Kişi sürekli kalın giyiniyorsa, arkadaşlarının yanında kıyafet değiştirmeye çekiniyorsa, sürekli göğüslerini saklamaya çalışıyorsa o çocukta bir jinekomasti, memeyi saklama duygusu vardır. Çok kolay bir şekilde plastik cerrahi yöntemleriyle düzeltilebilen bir durumdur. O gencin psikolojisi üzerinde inanılmaz olumlu tesirleri vardır" dedi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerde göğüs büyümesi olarak ifade edilen jinekomasti ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"14-15 yaşında çocukların kadın göğsü gibi göğüsleri olabiliyor"

Erkek çocuklarda göğüslerin normalden büyük olmasının, kadın memesi gibi büyük göğüslere sahip olmanın tıpta jinekomasti olarak adlandırıldığını ifade eden Dr. Hayati Akbaş, "Jinekomasti erkeklerde çok önemli bir estetik kusuru olarak kabul edilir. Çünkü bir erkek bedeninin göğüs yapısı dikkate alındığında memelerinin dikkat çekecek büyüklükte olmaması gerekmektedir. Daha düz daha daha normal bir erkek bedeninin olması gerekir. Bazı erkek çocuklarında sebepsiz bir şekilde göğüs büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Ergenlik döneminde olan geçici göğüs büyüklükleri normaldir. Onlar ergenlik döneminin başlangıcında kısmen bir büyüme olur ve sonra bu büyümeler geçer. Ama geçmiyorsa ve dikkat çekici şekilde büyükse, genç o bölgesini kapatmak için sürekli kalın giyiniyorsa, arkadaşlarının yanında kıyafet değiştirmeye çekiniyorsa, sürekli göğüslerini saklamaya çalışıyorsa o çocukta bir jinekomasti, memeyi saklama duygusu vardır. Öyle durumlarda bunun tedavisinin olduğunu bilmekte fayda vardır. Jinekomasti herhangi bir hastalığa, hormonel bozukluğa sebep olmayan, meme büyüklüğü dışında başka hiçbir problem arz etmeyen bir unsurdur. Çok kolay bir şekilde plastik cerrahi yöntemleriyle düzeltilebilen bir durumdur. Ama o gencin psikolojisi üzerinde inanılmaz olumlu tesirleri vardır. 14-15 yaşında çocukların kadın göğsü gibi göğüsleri olabiliyor" diye konuştu.

"Jinekomasti o çocuk için inanılmaz bir özgüven eksikliği oluşturur"

Göğüs büyüklüğü yaşayan kişinin kambur pozisyonda sürekli kendini kapatmaya çalıştığını ifade eden Akbaş, "Duruş bozukluğu zaman içerisinde ortaya çıkar. Utangaçlık, çekingenlik çocuğun psikolojisinde kalıcı şekilde yerleşebilir. Dolayısıyla jinekomastinin tedavi edilebilir bir durum olduğunu, plastik cerrahlar tarafından kolay bir şekilde cerrahi bir işlemle bazen hiçbir kesik işlemi yapmadan sadece vakumlu bir teknikle o bölgenin boşaltılabildiğini bilmekte fayda vardır. Bazen de küçük bir kesikle içerisinin kolay ve rahat bir şekilde boşaltılabildiğini söyleyebiliriz. Jinekomasti sadece çocuklarda olmaz. İleri yaşlarda çok kilo almış veya vermiş insanlarda, 30-40 hatta 60 yaş üzerinde memelerin sarkması jinekomasti durumu olabilir. Yaş kaç olursa olsun eğer bir erkekte meme normalden büyükse yaşın hiçbir önemi yoktur. O insan etkilendiği sürece onun bir tedaviye ihtiyacı var demektir. Tedavisi de plastik cerrahiler tarafından rahatlıkla yapılabilen bir sağlık durumudur" şeklinde konuştu.