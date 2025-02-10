Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Bacınoğlu, kadın sağlığını tehdit eden jinekolojik kanserlerde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Düzenli kontroller, tarama testleri ve kanserden koruyucu aşılar ihmal edilmemeli" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Bacınoğlu, jinekolojik kanserler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Bacınoğlu, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisinde erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

En sık görülen jinekolojik kanserler

Opr. Dr. Bacınoğlu, en sık görülen jinekolojik kanserleri şöyle sıraladı:

"Rahim içi (endometrium) kanseri: En sık görülen ve genellikle menopoz sonrası anormal vajinal kanamalarla belirti verir. Genetik yatkınlık, obezite ve hormonal dengesizlikler riski artırabilir. Tedavide en başarılı olduğumuz ve hastaların kurtulabilme şansı olduğu nadir kanserlerdendir. Rahim ağzı kanseri: HPV virüsü en büyük risk faktörlerinden biridir. HPV Aşısı yapılarak korunmak mümkündür. Düzenli HPV PCR ve smear testleri ile erken teşhis edilebilir. Yumurtalık kanseri: Sinsi ilerleyen bu kanser türü, karın şişliği, hazımsızlık ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. En çok korkulan kanser türüdür."

Erken teşhisin önemi ve önleme yolları

Opr. Dr. Bacınoğlu, jinekolojik kanserlerde erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekerek, "21 yaşından itibaren düzenli HPV PCR ve smear testi yaptırılmalı. 9 yaşından itibaren kız çocuklarına ve tüm kadınlara HPV aşısı ile rahim ağzı kanserine karşı korunma sağlanmalı. Menopoz sonrası en korkulan belirti her türlü kanama olup göz ardı edilmemeli. Aile öyküsü olan kadınlar genetik testlerle taranmalı. Sağlıklı beslenme, sigara içilmemesi ve düzenli egzersiz ile riskler azaltılmalı" ifadelerine yer verdi.

"Tüm jinekolojik kanser ameliyatları yapılmaktadır"

Opr. Dr. Ahmet Bacınoğlu, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisinde erken müdahalenin önemine dikkat çekerek, günümüzde bu kapsamda gerçekleştirilen cerrahi operasyonların modern tıbbi teknolojiler ve multidisipliner bir yaklaşımla yapılmasının hasta konforunu artırdığını belirtti. Bacınoğlu, rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanserlerine yönelik laparaskopik ve açık cerrahi operasyonların hastanelerinde de uygulanabildiğini ifade etti.