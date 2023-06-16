Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) heyeti Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni ziyaret etti.

Hem ülke hem de bölge ekonomisine önemli oranda katma değer sağlayan çalışmalar yürüten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, uzman kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sadece Türkiye değil, yurt dışından da Gaziantep’e hasta çekiyor. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİCA) heyeti, ANKA Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane Genel Müdürü Dr. Av. Cengiz Bayram, Sağlık Turizmi yetkilisi Şule Sofuoğlu ve Kalite Direktörü Funda Vural tarafından karşılanan JICA heyeti, hastaneyi gezerek bilgi aldı. Hastanenin fiziki şartları, tıbbi alt yapı ve donanımına hayran kalan heyet, kalp damar cerrahisi,kardiyoloji, obezite ve metabolik cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, özellikli tıbbi süreçler konularında detaylı bilgi aldı. ANKA Hastanesi’nin sağlık turizmi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri takdir ettiklerini söyleyen Japon heyet bu yönde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Hastanesinin modern teknolojisi ve hizmet kalitesi hakkında heyete bilgi veren Dr. Av. Bayram, ”Ziyaretiniz bizi çok memnun etti. Türkiye’nin sağlık alanında gelmiş olduğu potansiyeli göz önünde bulundurursak, sağlık alanında yapılacak iş birliğinin Türkiye’nin sağlık turizmine çok büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.