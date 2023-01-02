Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Jeremy Simmons bu akşam saat 18.00’de oynanacak Fenerbahçe Beko müsabakasıyla ilgili maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Simmons, “Üzerimizde herhangi bir baskı yok” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Jeremy Simmons bu akşam saat 18.00’de oynanacak Fenerbahçe Beko müsabakasıyla ilgili maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Simmons, “Üzerimizde herhangi bir baskı yok” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Aliağa Petkimspor, bu akşam saat 18.00’de Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisinin forvet oyuncusu Jeremy Simmons, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Simmons, “Bugün Fenerbahçe Beko ile zorlu bir maç oynayacağız. Ligin en iyi kadrolarından birine sahipler ve zirvede yer alıyorlar. Yapmamız gereken maç boyunca yüksel enerjiyle mücadele etmek, ev sahibi olmamızı avantaja çevirmek ve sert oynamak. Üzerimizde herhangi bir baskı yok. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet almaya çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, 5 galibiyet 7 mağlubiyetle ligde 12. sırada yer alıyor.