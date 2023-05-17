Haymana Belediyesi tarafından faaliyete geçen jeotermal seradan elde edilen ilk ürünleri ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

Haymana’da jeotermal su kullanılarak topraksız tarımın yapıldığı seradan ilk hasat elde edildi. Yaklaşık 35 gün süren hasat döneminde 30 bin kök kırmızı kıvırcık, 70 bin kök yeşil kıvırcık, dereotu ve kuzu kulağı olmak üzere toplam 108 bin kök mahsul yetiştirildi. Haymana’da yetişen ürünleri ilk Haymanalılar tüketsin, düşüncesiyle harekete geçen Haymana Belediyesi, ilk hasattan elde ürünleri Şehitler Meydanında Haymanalılara dağıttı. Vatandaşlar ayrıca üç gün boyunca serayı ziyaret edip hem serayı inceleyip hem de ücretsiz yeşillik alabilecek.

"İlk Haymanalılar tüketsin istedik"

Seranın ilk hasadından elde edilen ürünleri ilk olarak Haymanalıların tüketmesini istediklerini belirten Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, "İlk hasadın ardından Haymana Belediyesi olarak harekete geçip ürünleri ücretsiz olarak hemşehrilerimize dağıttık. Serayı ziyaret eden hemşehrilerimiz üç gün boyunca ücretsiz olarak yeşillik alabilecek. Hemşehrilerimiz Haymana’da jeotermal topraksız tarımın başarıya ulaştığını da bu vesileyle görmüş olacak. Yatırımcımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, bir kez daha İlçemize hayırlı olsun" dedi.