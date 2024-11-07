Erzincan’da, 30 dekarlık alanda kurulan ve bu yıl ilk defa üretime başlayan jeotermal serada ilk dönemde 700 ton domates hasadı yapıldı.

Erzincan’ın Akyazı Mahallesinde kurulan ve jeotermal su kaynakları kullanılarak ısıtılan serada yılın ilk döneminde 700 ton domates hasadı gerçekleştirilirken, ikinci dönem için domates fideleri tekrar dikildi.

Ekşisu bölgesinde bulunan serada ikinci dönem için binlerce domates fidesi toprakla buluşturulurken Erzincan’da ilk kez kış döneminde domates üretimi gerçekleştirilmiş olacak.

Kış dönemi için ilk fidelerin dikildiği jeotermal serada Erzincan ve Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundular.