Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan art arda son dakika açıklamalar geliyor. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, "İçiniz rahat olsun. Ana hat üzerinde olan bir deprem değildir. Daha önce ana hat üzerinde Çelikhan, Kahramanmaraş hattı üzerinde büyük bir deprem beklediğimizi vurgulamıştık, bu beklentimiz halen devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlardan art arda son dakika açıklamalar geliyor. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, "İçiniz rahat olsun. Ana hat üzerinde olan bir deprem değildir. Daha önce ana hat üzerinde Çelikhan, Kahramanmaraş hattı üzerinde büyük bir deprem beklediğimizi vurgulamıştık, bu beklentimiz halen devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı. Depremle ile ilgili bilgilendirme ve uyarılardan bulunan Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, Kuzey Anadolu Fay zonuna dikkat çekerek Çelikhan ve Kahramanmaraş illerinde uzun zamandır kırılmayan fay olduğunu kaydetti. Jeoloji Yüksek Mühendisi Daş, Elazığ’daki meydana gelen depremin devamında aynı kol üzerinde büyük bir deprem beklemediklerini belirtti.

Elazığ’da sabah saatlerinde meydana gelen depremin artçı olduğunu ve korkulacak bir şeyin olmadığını ifade eden Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, “Daha önceki açıklamamızda belirttiğimiz gibi Türkiye bir deprem ülkesi. Depremler sık sık olacak, olmaya da devam edecek. Japonya’yı yakalayan bir ülke haline dönüştük. Depremlerin çokluğu ve sıklığı artıyor. Bununla ilgili biz tüm halkımızı, vatandaşlarımızı uyardık. Deprem durumunda ve sonrasında ne yapılması, en önemlisi de depremin ne olduğunu bilmek gerektiğini anlattık. Meydana gelen 4.9’luk deprem ile ilgili bizim Jeoloji Mühendisleri Oda Yönetiminden Prof. Dr. Hasan Çelik, teknik açıklamaları yaptı. Bu deprem ana hat üzerinde değil, bir kol üzerinde ve aslında daha önceden meydana gelen büyük depremin bir artçısı olarak düşünebiliriz. Bu yan kol üzerinde daha büyük bir deprem olmayacağı bu konuda vatandaşlarımızın rahat olması gerektiğini söylüyoruz. Ana hat üzerinde ve diğer kollar üzerinde daha büyük deprem olmayacağı anlamına gelmiyor” dedi.

Asıl dikkat edilmesi gerekenin Kuzey Anadolu Fay zonu olduğunu vurgulayan Daş, “Biz bu depremde de gördük ki halkımız deprem anında panik halde ne yapacağını bilmiyor, deprem sırasında evlerinde güvenli bir yerde masa altında vesaire yaşam üçgeni koruyabilecek durumda olmaları gerekirken panik havası içerisinde ya ev içinde koşturmaca ya da dışarı bir kaçış oluyor. Bu tip durumlar meydana geliyor. Bu konuda ülke olarak çok gerideyiz ve eksiğimiz var. İçiniz rahat olsun. Ana hat üzerinde olan bir deprem değildir. Bu da deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. Daha önce ana hat üzerinde Çelikhan- Kahramanmaraş hattı üzerinde büyük bir deprem beklediğimizi vurgulamıştık, bu beklentimiz halen devam etmekte. Uzun zamandır kırılmayan bir hat var. Aynı zamanda Kuzeydoğu Anadolu Fay hattı üzerinde de uzun zamandır kırılmayan hatlar var. Türkiye bir deprem bölgesi ve sürekli depremler oluyor. Bunlar devam edecek asıl olan bizim bunlarla nasıl yaşayacağımız, ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım” diye konuştu.