Jeoloji uzmanı Fahri Çelik, Mardin’de deprem konusunda insanların rahat olması gerektiğini, şehirde şu an aktif fay bulunmadığını söyledi.

Jeoloji uzmanı Fahri Çelik, Mardin’de deprem konusunda insanların rahat olması gerektiğini, şehirde şu an aktif fay bulunmadığını söyledi.

Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Mardin’de aktif fay hattının bulunmadığını, ancak 4 kattın üzerinde yapıların yapılmaması gerektiğini uyararak,” Mardin’de insanların tedirgin olacağı veya korkacağı bir durum yok. Geçmişte de Kızıltepe ilçemizde deprem olmuştur. Bu durum gayet normaldir, dünyanın her yerinde 2 ve 3 arasında deprem olmaktadır. Mardin’in Derik ilçesinde bir fay hattı gözüküyor ancak şu an canlı değil, yine de Mardin ilinde konutlar 4 katın üzerinde yapılmamalı” dedi.

“Mardin’de insanların tedirgin olacağı veya korkacağı bir durum yok”

Mardin’de gerçekleşen depremlerin normal ve endişe gerektirmeyen durumlar olduğunu ifade eden Çelik, “Mardin’de insanların tedirgin olacağı veya korkacağı bir durum yok. Geçmişte de Kızıltepe ilçemizde deprem olmuştur. Bu durum gayet normaldir, dünyanın her yerinde 2 ve 3 arasında deprem olmaktadır. Her zaman fay hattı canlı olmayacak diye bir şey yok. Burada bulunan fay hattı dirilebilir. Ancak şu anlık endişelendirecek bir durum bulunmuyor. Şu anda Mardin’e zarar verebilecek fay hattı, Elazığ’da bulunan fay hattıdır. Bingöl’de bir deprem olması durumda ise Mardin’de yıkıcı bir etkiye sahip olmaz. Çünkü Bingöl ve bizim aramızda bulunan dağlar sismik dalgaları tuttuğu için yıkıcılığı kalmıyor. Elazığ ve Kahramanmaraş da olacak bir depremde burası etkilenir çünkü aynı formasyon üzerinde bulunuyor. Genel olarak fay hatlarının olduğu noktalara baktığımız zaman sıcak su, jeotermal, petrol veya madenler bulunuyor. Biz yer altında su aradığımız zaman aktif olmayan ve boyutu küçük fay hatlarına bakıyoruz” dedi.