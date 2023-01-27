Mardin’de jeoloji mühendisi Fahri Çelik, Türkiye’nin 100 yıl yetecek kadar yer altı suyu olduğu iddiasında bulundu.

Mardin’de jeoloji mühendisi Fahri Çelik, Türkiye’nin 100 yıl yetecek kadar yer altı suyu olduğu iddiasında bulundu.

Türkiye’de bu yıl yağışlar yeterince yağmadığı için vatandaşlar, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalma endişesi yaşıyor. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, yer altı su kaynakları hakkında açıklama bulundu. Çiftçilerinin yer altı sularından daha çok faydalanmaları gerektiğini ve yeraltında bulunan su kaynaklarının 100 yıl yetecek kadar iddiasında bulundu.

Çiftçilerin ufak ve büyük kuyularını açıp sulamaya geçebilirler önerisinde bulunan Çelik, "Yer altı sularımızda hiçbir azalma olmayacaktır. Yer altı sularının çekmesi konusunda ilmi olarak bir açıklama görülmemektir. Şu andan itibaren bir damla yağmur bile yağmasa 100 yıl yetecek kadar yer altı suyumuz vardır” dedi.

Türkiye’de yer altı sularında azalma olmadığını ileri süren Çelik, "Mardin ve Mezopotamya bölgemizde şu anda yer altı havzalarımızda her hangi bir azalma görülmemektedir. Sadece mevsimsel olarak yağışlarda azalma görülmektedir. Önümüzdeki günlerde yağış olduğunda da bu durum ortadan kalkacaktır. Çiftçiler ufak ve büyük kuyularını yapıp sulamaya geçebilirler. Yer altı sularımızda hiçbir azalma olmayacaktır. Yer altı sularının çekmesi konusunda ilmi olarak bir açıklama görülmemektir" diye konuştu.

"Şu andan itibaren bir damla yağmur bile yağmasa 100 yıl yetecek kadar yer altı suyumuz vardır" diyen Çelik, "Türkiye geneline baktığımız zaman Toros Dağları’nın aşağı taraflarında yer altı suyu yoğun şekilde bulunmaktadır. Bizim bölgemizde ise Kızıltepe Ovası’nda yer altı suları bulunmaktadır. Şu anda yer altı sularında hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Bulunduğumuz bölgede ne kadar su kullanılırsa kullanılsın buranın kayaç yapısı kireç taşı olduğu için çökme olmayacaktır. Çiftçilerimiz dilediği kadar su çekebilirler. İlerleyen dönemde yağmur yağdığı zaman tekrardan bir birikme olacaktır” ifadelerinde bulundu.