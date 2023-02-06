Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin Samsun’da çok ciddi anlamda hissedildiğini belirterek"Depremin olması bizim için hiçbir zaman sürpriz değil. Önemli olan bizim depremlerle nasıl yaşayacağımız, bunlarla nasıl hayatımızı sürdürebileceğimizdir. Sağlamlığı çok önemli ve zeminle barışık yapılar üretmek bizim görevimizdir” dedi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin Samsun’da çok ciddi anlamda hissedildiğini belirterek"Depremin olması bizim için hiçbir zaman sürpriz değil. Önemli olan bizim depremlerle nasıl yaşayacağımız, bunlarla nasıl hayatımızı sürdürebileceğimizdir. Sağlamlığı çok önemli ve zeminle barışık yapılar üretmek bizim görevimizdir” dedi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde meydana gelen depremde yüzlerce bina yıkıldı. Samsun’da da hissedilen deprem vatandaşların endişe duymasına sebep oldu. Depremin bir gün mutlaka olacağını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Gül Yüzüncü Yılmaz, "Ülkemiz Kuzey Anadolu fay hattı ve şu anda depremin meydana geldiği Doğu Anadolu fay hattı dünyanın en aktif fay hatlarında yer alır. Buralarda depremin olması bizim için hiçbir zaman sürpriz değil. Buradaki depremler olacaktır. Önemli olan bizim depremlerle nasıl yaşayacağımız, bunlarla nasıl hayatımızı sürdürebileceğimizdir. Samsun olarak Kuzey Anadolu fay hattına yakınız. Ladik, Vezirköprü ve Havza Kuzey Anadolu fay hattına yakındır. Ama bu durum Samsun merkez ilçesinin etkilemeyeceğini göstermez. Yapı stokları bu durumlarda çok önemlidir. Depremin derinliği ve şiddeti çok önemlidir. Bir gün mutlaka olacak. Bunun kaçınılması mümkün değildir. Aslında biz hatayı deprem sonrası önlem alarak yapıyoruz. Aslında yapmamız gereken deprem öncesinde önlem almaktır. Bu durum yerleşime uygun alanlardaki yapılaşmadan geçer. Yapı stoklarının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Her belediye bir yapı stoku envanteri oluşturmalı ki bu pişmanlıkları, bu kaygıları ve bu üzüntüleri yaşamayalım. Çünkü çok güzel bir ülkemiz var. Denetlemeleri kurallara uygun olarak yapmalı ki yaşadığımız bu olayları bir daha yaşamayalım. Televizyonlarda gördük. 3-4 tane bina sağlamken ortasında duran bir binanın korkunç bir şekilde yıkıldığını gördük. Bunun için yapı stokları çok önemlidir. Sağlamlığı çok önemli ve zeminle barışık yapılar üretmek bizim görevimizdir” şeklinde konuştu.

“Samsun bu depremi çok ciddi anlamda hissetti”

Samsun’da da hissedilen depremin ciddi anlamda insanları ürküttüğünü ifade eden Başkan Gül Yüzüncü Yılmaz, "Mutlaka yapı stoklarını çıkararak bu konuda bir envanter oluşturması gerekiyor. Bu deprem ülkemizin her yerinde yaşanabilecek bir afettir. Olması hiçbir zaman sürpriz değildir. Samsun bu depremi çok ciddi anlamda hissetti. Aramızda büyük bir mesafe var ve farklı bir fay hattında deprem oldu. Ciddi anlamda insanları çok ürküttü. Depremin sonuçlarını bize gelen sarsıntının şiddetinden neler olabileceğini gerçekten anladık. Diliyorum bölgemizde yaşanacak böyle bir deprem çok büyük yıkıntılara ve korkunç sonuçlara gitmez” ifadelerini kullandı.