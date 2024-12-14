Adıyaman Belediyesi kentin doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruma ve geleceğe taşımak için Jeoloji Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir ve yönetimiyle Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen protokol töreniyle jeolojik mirasın korunması ve uluslararası platformlara taşınması adına çalışmalar resmen başladı. Protokol kapsamında, Adıyaman’daki jeosit alanlarının tespit edilerek UNESCO Global Jeopark Ağı ve Avrupa Jeopark Ağı’na dahil edilmesi hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, iş birliği protokolü ile kentin hem tarihi mirasının korunacağını hem de turizminin güçleneceğini belirtti. Başkan Tutdere, protokolle ilgili açıklamasında, “Adıyaman’ımızın doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruyarak geleceğe taşımak için Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Özdemir ve değerli yönetimiyle önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Jeolojik mirasımız olan jeosit alanlarını tespit ederek, UNESCO Global Jeopark Ağı ve Avrupa Jeopark Ağı içinde yer almasını sağlamak için çalışmalarımıza başladık. Bu protokolle, sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve Adıyaman turizmine güçlü bir katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.