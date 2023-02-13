TMMOB Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından Develi’de bir şelalenin sularının çekilmesiyle ilgili olarak, "Homurlu Şelalesi’nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir" dedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından Develi’de bir şelalenin sularının çekilmesiyle ilgili olarak, "Homurlu Şelalesi’nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından Kayseri’Nin Develi ilçesinde bulunan Homurlu Şelalesi’nin suları çekildi. Şelalenin sularının çekilmesi, vatandaşların kafasında bunun bir deprem göstergesi olup olmadığı hakkında sorular oluşturdu. Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, şelaledeki suların depremden sonra kesilmesinin olağan bir durum olduğunu ve suyun kaynak noktasının depremle birlikte yön değiştirebileceğini söyledi. Şelalenin kaynağının deprem nedeniyle molozlarla dolma ihtimalinin de olduğunu ifade eden Özdemir, "Türkiye’nin yaklaşık 13-14 milyonluk bir nüfusun olduğu bölgede büyük bir deprem atlattık. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanların da Allah yardımcısı olsun. Develi’de bulunan Homurlu Şelalesi fay hattına çok yakın. Türkiye’de depremle birlikte 3-3 buçuk metrelik bir kayma oldu. Şelale Toros Dağları’ndan besleniyor. Büyük ihtimalle şelaleyi besleyen ana kanallar fayla kesildi. Fayla kesildiği için bir ihtimalle şelalenin ana kaynağı başka yere yöneldi ya da depremden çıkan molozlarla doldu. Molozlar sebebiyle akışı kesildiyse eğer, su molozlardan kurtularak belirli bir süre sonra yeniden akmaya başlar. Depremden önce suların çekilmesi olayında deprem ihtimali olabiliyor ancak Homurlu Şelalesi’nde sular depremden sonra çekildiği için bu bir deprem belirtisi değildir. Homurlu Şelalesi’nde suların çekilmesi deprem göstergesi değildir" şeklinde konuştu.